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Binlerce kişi sokaklara döküldü: Azerbaycan halkından Meclis'e seferberlik talebi

'da, ordusunun sınırda yaptığı saldırıları ve 'ın işgalini protesto eden halk geceyi, seferberlik talebiyle toplandığı Milli önünde geçirdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.07.2020 Güncelleme Tarihi: 15.07.2020
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Binlerce kişi sokaklara döküldü: Azerbaycan halkından Meclis'e seferberlik talebi

Pazar gününden bu yana Ermenilerin, Azerbaycan ordusunun sınırdaki mevzilerine düzenlediği saldırıları ve bu saldırılardaki can kayıplarını protesto etmek amacıyla binlerce Azerbaycanlı sokaklara döküldü.

Binlerce kişi sokaklara döküldü: Azerbaycan halkından Meclis'e seferberlik talebi

Bakü'de ve çevre şehirlerde yaşayan Azerbaycanlılar akşam saatlerinde başkentin sokaklarında kortej oluşturdu. Ellerinde Azerbaycan bayrakları taşıyan ve "Karabağ bizimdir bizim kalacak" sloganı atan vatandaşlar, Milli Meclisin önünde toplandı. Binlerce kişi burada, seferberlik ilan edilmesi için slogan attı.

Binlerce kişi sokaklara döküldü: Azerbaycan halkından Meclis'e seferberlik talebi

"Şehitler ölmez vatan bölünmez" ve "Başkomutan, silah ver bize" sloganları atan Azerbaycanlılar geceyi Meclisin önünde geçirdi.

Binlerce kişi sokaklara döküldü: Azerbaycan halkından Meclis'e seferberlik talebi

Ermenistan ordusu, 12 Temmuz'da sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti.

Binlerce kişi sokaklara döküldü: Azerbaycan halkından Meclis'e seferberlik talebi

Çatışmada, Azerbaycan ordusundan biri üsteğmen dört asker hayatını kaybetmiş, dört asker yaralanmıştı.

Dün de devam eden çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan biri tümgeneral olmak üzere 7 asker şehit olmuştu.

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