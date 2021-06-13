13 Haziran 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları 'Erken seçim' talimatı nereden? Muhalefet ittifaktaki kavgaları perdelemek için mi seçim istiyor? | Millet İttifakı'nda 'aday' çıkmazı!

'Erken seçim' talimatı nereden? Muhalefet ittifaktaki kavgaları perdelemek için mi seçim istiyor? | Millet İttifakı'nda 'aday' çıkmazı!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.06.2021 14:24
İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 'HDP cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ayrı aday çıkarsın' önerisine HDP cephesinden büyük tepkiler gelmişti. HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, Meral Akşener'i 'kasaba siyaseti' yaptığını belirtti. HDP'li Bülbül, "Millet İttifakı başının çaresine baksın. Onlara mahkum değiliz" ifadelerini kullandı. Bir taraftan İYİ Parti'nin tepkileri bir yandan da İYİ Parti'nin açıklamalarına HDP'nin tepksi ve son günlerdeki siyasetin sıcak başlıklarını A Haber'de Hikmet Öztürk'ün konukları MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan ve Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan Brüksel'e gidiyor!
Başkan Erdoğan Brüksel'e gidiyor!
Millet İttifakı'nda 'aday' çıkmazı!
Millet İttifakı'nda 'aday' çıkmazı!
Marmara'da müsilaj temizliği!
Marmara'da müsilaj temizliği!
Başkan Erdoğan Brüksel'e gidiyor
Başkan Erdoğan Brüksel'e gidiyor
Teröristlere bir darbe daha!
Teröristlere bir darbe daha!
Bakan Akar'dan Libya'ya destek
Bakan Akar'dan Libya'ya destek
İstanbul büyük depreme ne kadar hazır?
İstanbul büyük depreme ne kadar hazır?
Başkan Erdoğan-Biden zirvesinden beklentiler ne?
Başkan Erdoğan-Biden zirvesinden beklentiler ne?
Telafi eğitiminin detayları belli oldu!
Telafi eğitiminin detayları belli oldu!
NATO Zirvesi'nde gözler yine Türkiye'de!
NATO Zirvesi'nde gözler yine Türkiye'de!
Aşılamada 35 milyona doğru! Sıra 40 yaş ve üstünde
Aşılamada 35 milyona doğru! Sıra 40 yaş ve üstünde
İstanbul trafiğine can suyu olacaktı!
İstanbul trafiğine can suyu olacaktı!
Daha Fazla Video Göster