'Erken seçim' talimatı nereden? Muhalefet ittifaktaki kavgaları perdelemek için mi seçim istiyor? | Millet İttifakı'nda 'aday' çıkmazı!

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 'HDP cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ayrı aday çıkarsın' önerisine HDP cephesinden büyük tepkiler gelmişti. HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, Meral Akşener'i 'kasaba siyaseti' yaptığını belirtti. HDP'li Bülbül, "Millet İttifakı başının çaresine baksın. Onlara mahkum değiliz" ifadelerini kullandı. Bir taraftan İYİ Parti'nin tepkileri bir yandan da İYİ Parti'nin açıklamalarına HDP'nin tepksi ve son günlerdeki siyasetin sıcak başlıklarını A Haber'de Hikmet Öztürk'ün konukları MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan ve Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş değerlendirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN