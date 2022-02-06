Eren Kış Operasyonu’nda teröre darbe

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığınca Mardin'de Eren Kış-20 Operasyonu başlatıldı. Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat ve Güvenlik Korucularından oluşan 585 personel görev alıyor. Eren Kış operasyonları kapsamında bugüne kadar 20 terörist etkisiz hale getirildi, 348 sığınak, depo ve barınak imha edildi. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.

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