Erdoğan-Trump görüşmesinde masada hangi konular var?

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 21.09.2025 05:02
ABD Başkanı Donald Trump’ın Başkan Erdoğan’ı 25 Ekim’de Beyaz Saray’a davet etmesinin ardından “Masada hangi konular olacak?” sorularını da beraberinde getirdi. Özellikle F-35 ve F-16 savaş uçakları meselesi gündeme gelirken aynı zamanda Gazze soykırımı, İsrail’in bölgesel saldırganlığı ile Suriye ve terörle mücadele konularının da masaya yatırılacağı belirtiliyor. Konuyu A Haber canlı yayınında değerlendiren Sabah Gazetesi Yazarı Bercan Tutar, Trump’ın Siyonist lobiye karşı çaresiz kaldığını belirterek, “Trump’ın can simidi Erdoğan” dedi.
