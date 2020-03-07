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07.03.2020

Erdoğan ailesinin mutlu günü! Başkan Erdoğan nikah şahidi oldu

Başkan Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan'ın kızı Sevde Erdoğan ile Ersin Özsoy bugün düzenlenen nikah ile dünya evine girdi. Nikah merasimine Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Esra Albayrak, Meclis Başkanı Mustafa Şentop, TBMM eski Başkanı ve eski Başbakan Binali Yıldırım, TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman, milletvekilleri, iş dünyasının tanıdık simaları ve aile yakınları katıldı.

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