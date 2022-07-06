06 Temmuz 2022, Çarşamba
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Enflasyon maaşlara nasıl yansıdı? Devlet asgari ücret ve memur zammında elini taşın altına koydu şimdi sıra özel sektörde
A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına katılan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem asgari ücrete yapılan zammı ve enflasyon rakamlarını yorumladı. Başkan Erdoğan'ın asgari ücrete yapılan zammı açıklamasının ardından marketlerin fiyatlarda yaptığı ani artışları ahlaki sorun kaynaklı olduğunu söyleyen Erdem, "Ticaret Bakanlığı bize dostu da düşmanı da göstermeli" ifadelerini kullandı. Asgari ücret ve memurlara yapılan zamla devletin elini taşın altına koyduğunu belirten Erdem "Şimdi elini taşın altına koyma sırası özel sektörde." dedi.