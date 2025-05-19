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Enerjide tam bağımsız Türkiye’ye doğru! İşte doğalgaz ve petrol keşifleri

Enerjide tam bağımsız Türkiye'ye doğru! İşte doğalgaz ve petrol keşifleri

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.05.2025 15:51
Nisan 2023 Gabar'da 600 milyon varillik petrol rezervi bulundu. Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol keşfi oldu. Gabar'da petrol rezervlerinin toplamı 867 milyon varile ulaştı. Şırnak'ta keşiflerin ardından 3 binden fazla kişi istihdam edildi. Türkiye ekonomisine yıllık 2,3 milyar dolar katkı sağladı. Öte yandan Göktepe-3 kuyusu 75 milyar metreküp yeni doğal gaz rezervi keşfedildi. Keşfin ekonomik değeri 30 milyar dolar ve 3,5 yıl tüm konutların doğal gaz ihtiyacını karşılayabilecek. Karadeniz'de keşfedilen gaz rezervi 785 milyar metreküpe çıktı.
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Enerjide tam bağımsız Türkiye’ye doğru! İşte doğalgaz ve petrol keşifleri
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