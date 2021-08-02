‘Enerji içeceği içmek caiz mi, kefir haram mı, hutbede amin demek caiz mi, kerahat vakitlerinde cenaze namazı kılınır mı?' gibi merak edilen soruları VAV TV'de Din İşleri Yüksek Kurulu eski başkanı Dr. Hüseyin Kayapınar yanıtladı. Peki kalıcı kirpik taktırmak ya da kalıcı makyaj gusül abdestine engel mi? Tüm bu soruların ve daha fazlasının cevabı haberimizde…

'Enerji içeceği içmek caiz mi, kefir haram mı, hutbede amin demek caiz mi, kerahat vakitlerinde cenaze namazı kılınır mı, kalıcı kirpik taktırmak ya da kalıcı makyaj gusül abdestine engel mi? ' sorularının cevaplarını Din İşleri Yüksek Kurulu eski başkanı Dr. Hüseyin Kayapınar, VAV TV'de Hasan Basri Karadeniz'in sunduğu İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında verdi.

''ENERJİ İÇECEKLERİNİ KULLANMAK CAİZ Mİ?

Caiz olup olmayışında iki kriter var. Biri sarhoş edip etmemesi, ikincisi ise vücuda zararı var mı yok mu?

Bu içeceklerin sarhoş edici özelliği yok ancak bu içecekler insan vücuduna doping yaparak zarar veriyor. İnsan gücüne zarar veren her şey günahtır.

AKŞAM EZANI NEDEN HIZLI OKUNUR?

Böyle bir hüküm yok. Çabuk okunmasının sebebi akşam namazının vaktinin kısa olması olabilir. Dinde fıkhi hüküm olarak 'akşam ezanı hızlı okunmalıdır' diye bir hüküm yoktur.

KEFİR DİNEN CAİZ Mİ? MAYALANMA SÜRECİNDE ALKOL ÜRETTİĞİNİ DUYDUM DOĞRU MU?

Kefir ne sarhoş ediyor ne de vücuda zarar veriyor. Dolasıyla içilmesi yasak olamaz.

8 YIL ÖNCE EŞİMDEN AYRILDIM. MEHİR VERMEDİ. ÇOCUK İÇİN ÖDEDİĞİ PARA İÇİN MEHİR VERDİM DEDİ. OLUR MU?

Olmaz. Çocuğun nafakası çocuğun hakkıdır, mehir ise kadının hakkıdır. Bu hak gaspıdır.

MESAİSİ DOLAYISIYLA CUMA NAMAZINA GİDEMEYEN BİR KİMSE GÜNAHKAR OLUR MU?

Çok zorunlu olmayan bütün işler cuma namazı vaktinde izinli olmalıdır. İşveren izin vermiyorsa kişinin namazına karışmayacak bir iş bulmasıdır.

'YANGIN GÖRDÜĞÜNÜZ ZAMAN TEKBİR GETİRİN. TEKBİR YANGINI SÖNDÜRÜR.' HADİSİ DOĞRU MU?

Tekbir getirmek dinimizde var. Ancak tekbir ateşi söndürmez.

DÜKKANIMI OKEY VEYA BİLARDO SALONU OLARAK KİRAYA VEREBİLİR MİYİM?

Sorumluluk kiralayana aittir diyen alimler de var. Çoğunluk dinin yasakladığı bir fiilin icra edileceği bir alana kiraya vermeyi caiz görmez.

CUMA GÜNÜ HUTBEDE HZ. PEYGAMBERİN ADI GEÇTİĞİNDE SALAVAT GETİRMEK VEYA İMAMIN YAPTIĞI DUAYA AMİN DEMEK SAKINCALI MIDIR?

Bu hutbe için cemaat için asıl olan şey imamın hitabesini dinlemektir. Hutbe esnasında konuşulmamalı, başka bir şeyle uğraşılmamalıdır. Ancak salavat getirebilir ve amin demesinde de sakınca yoktur.

ÖŞRÜ VERİLEN MALIN AYRICA ZEKATI VERİLMELİ MİDİR?

Hayır, gerek olmaz.

DEVLET ZATEN VERGİ ALIYOR, YİNE DE ZEKAT VERMELİ MİYİZ?

Vermeliyiz. Devlete vergiyi zekat niyetiyle vermiyoruz.

KADINLAR SAÇLARINI ENSESİ GÖRÜNECEK ŞEKİLDE KESİTEREBİLİR Mİ?

Kestirebilir.

KERAHAT VAKİTLERİNDE CENAZE NAMAZI KILINIR MI?

Bir an önce defnedilmek için hazır olan cenaze kerahat vaktinde kılınabilir.

ADAĞIM VAR, ADAĞIMI KESMEDEN PARASINI VERSEM OLUR MU? BAŞIMA HEP BELA GELİYOR BU BELAYI BU OLAYA BAĞLIYORUM. DOĞRU MU?

İslam dininde uğursuzlanma yoktur. İyiye yorma vardır.

Kişi kurban kesmeye adadıysa onun yerine parasını ödeyemez.

KALICI MAKYAJ VE TAKMA KİRPİK GUSÜL ABDESTİNE ENGEL Mİ? ENGEL DEĞİLSE BUNLARI YAPTIRMAK GÜNAH MI?

Altına su geçirmiyorsa abdeste manidir. Burada ölçü altına su geçirip geçirmemesidir.

KADINLARIN NAMAZ KIYAFETİ NASIL OLMADI? ETEK BOYU MUTLAKA AYAK BİLEĞİNE KADAR MI OLMALI?

El ve yüz hariç vücut örtülmeli. Geniş bir giysiyle kılması daha uygundur.

EV ALMAK İÇİN FAİZLİ KREDİ ÇEKTİM CAİZ Mİ?

Caiz değildir.

GUSÜL ABDESTİ ALDIKTAN SONRA NAMAZ KILACAKSAK AYRICA NAMAZ ABDESTİ ALMAMIZ GEREKİR Mİ?

Gerekmiyor. Gusül abdesti normal abdest yerine de geçer.

DUA EDERKEN ELLER NASIL OLMALIDIR?

Eller yukarı doğru açılmalıdır. Duanın kıblesi semadır.

NAMAZDA FATİHA SURESİNDEN SONRA AMENERRASULÜ VEYA HAŞR SURESİNİN SON AYETLERİ OKUNUR MU?

Okunur.''