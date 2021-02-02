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En kapsamlı kış tatbikatı nefesleri kesti! Hedefler tek tek vuruldu

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Giriş: 02.02.2021 11:00
Güncelleme:02.02.2021 11:16
Kars’ta 1-12 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacak olan “Kış-2021 Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı”nın hazırlıkları sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin son dönemdeki 'en kapsamlı kış tatbikatı' diye nitelendirdiği tatbikata Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri de katılacak. Tatbikatta, tank bölükleri, topçu bataryaları, keskin nişancı timleri, Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli, komandolar ve helikopterler görev alacak.

Kars'taki Şehit İs. Asb. Kd. Üçvş. İlhan Hamlı Atışlı Tatbikat Alanı'nda yapılan hazırlıklar kapsamında Mehmetçik havan atışları gerçekleştirdi. Hedeflerin tek tek vurulduğu havan atışları nefesleri kesti.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Şehit İs.Asb.Kd.Üçvş. İlhan Hamlı Atışlı Tatbikat Alanı'nda gerçekleştireceği tatbikatın hazırlık görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

TSK sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"01-12 Şubat 2021 tarihleri arasında Kars'ta icra edeceğimiz 'Kış-2021 Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı'nın hazırlıkları sürüyor. Mehmetçiklerimiz hazırlık kapsamında havan atışları gerçekleştirdi."

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