05 Ocak 2022, Çarşamba
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En başarılı bulunan siyasi parti lideri Erdoğan | Millet erken seçime hayır dedi
Kadir Has Üniversitesi'nin "Türkiye'nin eğilimleri araştırması"nın 2021 yılı çalışması sonuçlandı. 2010 yılından bu yana her yıl gerçekleştirilen çalışmada, ülke sorunları ve siyasi, sosyal, ekonomik, güvenlik ve kültür konularında toplumun nabzı tutuldu. Araştırmanın Koordinatörü Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Aydın, A Haber canlı yayınında çalışma hakkında bilgiler verdi.