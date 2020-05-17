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Emre Kınay'dan Meral Akşener itirafı! "Milliyetçilik ve Türkçülük kavramları..."

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Giriş: 17.05.2020 23:52
Güncelleme:17.05.2020 23:53
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde İYİ Parti'nin Kadıköy Belediye Başkanı adayı olan oyuncu Emre Kınay, seçimlerden önce İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le yaptığı görüşmeye dair dikkat çeken açıklamalar yaptı. Kınay, “Ben sosyalistim. Siz bile gönderseniz, milliyetçi kimliğiyle gelen kimseyi kapıdan almam" dediğini ve Akşener’in bunu kabul ettiğini belirtti.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde İYİ Parti'nin Kadıköy Belediye Başkanı adayı olan tiyatrocu Emre Kınay, katıldığı televizyon programında Akşener'e dair önemli açıklamalarda bulundu.

İYİ Parti'nin adayı olmadan önce Akşener ile görüştüğünü ifade eden Kınay, kendisinin sosyalist olduğunu ve 'Milliyetçilik' ve 'Türkçülük' gibi kavramlara karşı olduğunu söyledi.

Kınay, "Ben sosyalistim. Siz bile gönderseniz, milliyetçi kimliğiyle gelen kimseyi kapıdan almam" dediğini ve Akşener'in bunu kabul ettiğini belirtti.

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