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Emine Erdoğan'dan Su Verimliliği Seferberliği açıklaması: Geleceğimize sahip çıkalım

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Giriş: 02.10.2023 15:50
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Doğal kaynaklarımızı korumak için başlatılan Su Verimliliği Seferberliği'nde başarıya, kurumlarımızın ve vatandaşlarımızın işbirliği ile ulaşacağız." ifadesini kullandı.
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