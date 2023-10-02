Emine Erdoğan'dan Su Verimliliği Seferberliği açıklaması: Geleceğimize sahip çıkalım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Doğal kaynaklarımızı korumak için başlatılan Su Verimliliği Seferberliği'nde başarıya, kurumlarımızın ve vatandaşlarımızın işbirliği ile ulaşacağız." ifadesini kullandı.

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