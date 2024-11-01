01 Kasım 2024, Cuma
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Emine Erdoğan’dan Senegal paylaşımı! Lider eşleri Afrika Kültür Evi’ne gitti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Senegal Devlet Başkanı'nın eşi Marie Khone Faye ile Ankara'daki Afrika Kültür Evi ve Millet Kütüphanesi'ni ziyaret etti. Emine Erdoğan, konuk Cumhurbaşkanı eşine kütüphanedeki eserleri tanıttı. Emine Erdoğan bu buluşmanın iki ülke arasındaki gönül köprüsünü güçlendirmesi temennisinde bulundu.