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Emine Erdoğan’dan Senegal paylaşımı! Lider eşleri Afrika Kültür Evi’ne gitti

Emine Erdoğan’dan Senegal paylaşımı! Lider eşleri Afrika Kültür Evi’ne gitti

Tülay Tosun
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.11.2024 16:42
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Senegal Devlet Başkanı'nın eşi Marie Khone Faye ile Ankara'daki Afrika Kültür Evi ve Millet Kütüphanesi'ni ziyaret etti. Emine Erdoğan, konuk Cumhurbaşkanı eşine kütüphanedeki eserleri tanıttı. Emine Erdoğan bu buluşmanın iki ülke arasındaki gönül köprüsünü güçlendirmesi temennisinde bulundu.
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