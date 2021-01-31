Emin Pazarcı, HaberTürk ve Fatih Altaylı'nın kirli yüzünü deşifre etti! Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'na...

Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, A Haber'de yayınlanan "Canan Barlas ile Gündem" programında HaberTürk ve Fatih Altaylı'nın kirli yüzünü deşifre eden açıklamalarda bulundu. Emin Pazarcı, Fatih Altaylı'nın geçmişte merhum Muhsin Yazıcıoğlu'na karşı yaptığı saygısızlığı anlattı. Öte yandan Pazarcı, HaberTürk'ün Türkiye'de neleri körüklemek istediğini de gözler önüne serdi.

İşte Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı'nın mesajları;

"FATİH ALTAYLI, RAHMETLİ MUHSİN YAZICIOĞLU'NA...

Size 1900 yıllardan bir Fatih Altaylı örneği vermek istiyorum; Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu hayatta ve Yazıcıoğlu, ANAP'lı Eyüp Aşık ve ekonomiden sorumlu bakanla bir televizyon programında… Eyüp Aşık, Muhsin Yazıcıoğlu'na ağır hakaretlerde bulunuyor. Ama Yazıcıoğlu'ndan herhangi bir yanıt gelmiyor. Yazıcıoğlu, olayı gülerek izliyor. BBP teşkilatları ayağa kalkıyorlar. Büyük tepkiler var. Daha sonra söz Muhsin Yazıcıoğlu'na geliyor. Adeta kendisine hiçbir söz hakaret edilmemiş gibi cevap veriyor. Daha sonra anlaşılıyor ki, Muhsin Yazıcıoğlu'nun sesi kesilmiş, ve o sırada Eyüp Aşık'ın kendisine yönelik hakaretlerine yanıtlarını duymuyoruz.

"BİR TARAFIN SESİNİ KESİP, ÖBÜR TARAFI KONUŞTURDU"

Ve ertesi gün Meclis'te önemli görüşmeler vardı ve Fatih Altaylı Ankara'daydı. Bütün BBP teşkilatı Meclis'e akın etti. Fatih Altaylı'yı tabiri caizse sıkıştırıp dövmek için. Bu arada Eyüp Aşık, benim gözümün önünde Mahir Damatlar isminde bir BBP'li tarafından ki; milletvekili değildi yumruklandı. Daha sonra Ökkeş Şendiller, Fatih Altaylı'ya saldırdı. Ben kendisini engelledim. Ceketim yırtıldı Fatih Altaylıdan bir teşekkür bile gelmedi. Yani Fatih Altaylı'nın tarafsızlığı buydu. Bir tarafın sesini kesip, öbür tarafı konuşturdu.





HABERTÜRK TARAFSIZ MI?

HaberTürk tarafsız görünüp bir taraftan bir takım planlamalar içinde, bir takım programlar yapıyor. Mesela Türkiye'de bir erken seçim gereksinimi varmış da Türkiye erken seçime adım atıyormuş gibi bir senaryo üzerinden konukları getiriyor, bizleri çağırıyor. Orada bir takım değerlendirmeler yaptırıyor. Belirli yönde insanları yönlendiriyor ve Hilal Kaplan Hanım, işte orada bu işleri yönlendirenlerin ipliklerini pazara çıkarttığı için ciddi şekilde rahatsız oldular.

HABERTÜRK CANLI YAYININDA HİLAL KAPLAN NELER YAŞADI?

Habertürk TV'de canlı yayına katılan Sabah Gazetesi Yazarı Hilal Kaplan hedef alındı.

Sözcü Gazetesi Yazarı İsmail Saymaz'ın iftiralarına yanıt vermek için 1.5 saat bekleyen Hilal Kaplan canlı yayında Habertürk'ün, İsmail Saymaz'ın ve Hülya Hökenek'in maskesini düşürdü.

Habertürk'ün ve Saymaz'ın FETÖ bağlantılarını bir bir ifşa eden Kaplan, Hökenek'in Beyrut'taki Abdullah Öcalan röportajındaki rolünü de izleycilere duyurdu. Gerçekler karşısında ne yapacağını şaşıran Habertürk yönetimi, sloganı olan 'Gücü Özgürlüğünde' ifadesini unutarak, Kaplan'ı yayından aldı. Skandal olaya izleyicilerden tepki yağdı.