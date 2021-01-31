

"Olay üzerine Hava Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Savcılığı hemen bir soruşturma başlattı. Dönemin Askeri Savcısı Ahmet Zeki Üçok, Kayseri'ye gitti. Ortada, asker ve sivillerden oluşan gizli bir yapılanma olduğu öne sürülüyordu."



"Üç asker hakkında soruşturma başlatıldı ama adı geçen 5 sivil kişiye ulaşılamadı. Soruşturmayı yürüten Savcı Üçok, asker kişilerden Astsubay Ali Balta'nın ifadesini aldı. Balta, ifadesinde, Işık evlerinde yetiştiğini, Askeriye'ye girdikten sonra "ev abilerinin" kendisini sürekli yönlendirdiğini söylüyordu. Üzerinde bulunan flash diskte de fişlemeler ve sahte emirler yer alıyordu."



"Astsubay Ali Balta, ifadesinde, sözünü ettiği "abilerin" Askeriye'dekileri tek tek fişlediğini söylüyordu. Aleviler'e ilişkin bir liste vardı örneğin. Listeler exel dosyasında tutuluyordu ve her birinin ismi vardı. Mesela "kelebek" isimli dosyada eşcinseller, başka bir dosyada şans oyunu oynayan askerler tek tek fişlenmişti."



"Flash bellekte yer alanlar bununla sınırlı değildi. Ali Balta, "abiler"in flash disk içinde bazı belgeler getirdiğini, kendisinin de Askeriye'nin özel yazılım sistemine bu belgeleri sokarak bazı sahte emirleri dolaşıma yaydığını belirtiyordu. Böylece dönemin Kayseri Hava Komutanı Rıdvan Ulugüler adına sahte emirler yayınlıyorlardı. Bu emirler, Ulugüler'in askerleri bazı mekânlara gitmesini yasakladığı ve benzeri yönündeydi."



"Bu flash bellek ile birlikte ortaya çıkan ifadeler, FETÖ'nün TSK'ye sızma girişimlerinin en önemli somut deliliydi."



"Ben bu sırada Habertürk Gazetesi Ankara Bürosunda yargı muhabirliği yapıyordum. Kayseri'deki o dosyaya ulaşmıştım. Haberi yazdım ve geçtim… Ertesi gün Habertürk Gazetesi, bu dosyayı 'F Tipi Astsubayın Fişleme İtirafları' başlığıyla manşet yaptı."





"Buraya kadar her şey rutininde ilerliyordu. Ama bundan sonrası malum…

Hem dosya savcısının hem de dosyayı yazan gazetecilerin başına gelmeyen kalmadı!"



"Haber, Habertürk Gazetesi'nde manşetti, ama sabahın erken saatlerinde internet sitesinden silindi. Daha sonra o haberin yerine, dönemin Habertürk İcra Kurulu Başkanının imzasıyla 'özür' yayımlandı. Haber doğruydu, yayınladığımız için özür diliyorduk!"



"Çünkü gazete, piyasaya çıkar çıkmaz Zaman Gazetesi internet sitesinde manşetten Habertürk'ü ve şahsımı hedef almıştı. Ve şu ifadelere yer vermişti: 'Habertürk'te operasyonel haberler başladı: Haber etiğini dilinden düşürmeyen gazetenin Sibel Hürtaş imzalı haberinde sızdırma savcılık ifadeleri yer aldı. Ki bu ifadelerin işkence altında ve sanığın asit kuyularıyla korkutularak alındığı avukatlarınca geçen hafta yapılan basın toplantısında dile getirilmişti.'