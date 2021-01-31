Habertürk ve Fatih Altaylı'dan FETÖ skandalı! Önce FETÖ'yü eleştiren haberi sonra paylaşımı sildiler

KAPLAN: "ALTAYLI NEDEN LİNK DEĞİL DE CAPS PAYLAŞIYOR SİZCE?"

Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan da; Twitter'daki şahsi hesabından Fatih Altaylı'ya cevap verdi ve "Altaylı neden link değil de caps paylaşıyor sizce? Çünkü gazetenin çıktığı gün FETÖ, Zaman üzerinden tehdit edince hem haberi her yerden kaldırdılar hem de özür yayınladılar :) Ayrıntılar konu hakkım yazımdan. Başörtülü kadınlara ulu orta küfrettiği günleri özledi herhalde zavallı! Yazıda da bahsettiğim gibi konuyu haberleştiren Kenan Kıran'dır. Bu vesileyle tekrar teşekkürler.." ifadelerini kullandı.

HABERTÜRK'TEKİ MANŞET SİLİNMİŞ, FETÖ'DEN ÖZÜR DİLENMİŞ

Sabah Gazetesi, Takvim ve A Haber internet siteleri; 30 Ocak 2020 tarihinde Fatih Altaylı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından yaptığı "En güçlü zamanında biz bu manşetleri attık" paylaşımının gerçeği yansıtmadığını ortaya çıkardı.

TAKVİM'in; "Fatih Altaylı'nın büyük yalanı! Habertürk'teki manşeti silmiş, FETÖ'den özür dilemiş" başlıklı haberinde; "Fatih Altaylı'nın; 'En güçlü zamanında biz bu manşetleri attık' dediği ve Habertürk Gazetesi'nin 20 Mart 2009 tarihinde yayınlanan 'F Tipi' astsubayın fişleme itirafları' başlıklı manşet haber, aynı gün Habertürk Gazetesi'nin internet sitesinden silindi! Habertürk Gazetesi'nin internet sitesinde arama yapıldığında 'F Tipi' astsubayın fişleme itirafları' başlıklı manşet habere ulaşılamıyor" denildi.

Haberde; konuyla ilgili belgeler paylaşıldı.