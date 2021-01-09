Son dakika: Berat Albayrak üzerinden "kulis" yalanı! Fatih Altaylı yine astral seyahate çıktı





Kimi "Amerika'ya gitti" diyormuş, kimi "Gitti ama geri geldi. Şimdi Bağlarbaşı'nda bir ofis tuttu orada çalışıyor" diyormuş. Hatta bu arada bir haftalığına özel uçakla Katar'a gittiğini söyleyenler de varmış.

Kaynağını soran olursa diye de yazısına, "Bana abi diyen bir AK Partili arkadaşım anlattı" notunu iliştirivermişti.

Bir taşla iki kuş...

Hayret.

Her türlü safsatayı köşesine taşıyıp peynir ekmek yer gibi itibar suikastı yapan Altaylı, nedense Berat Albayrak'ın İngiltere'ye gittiği dedikodusunu atlamıştı.

Belli ki, patronunun resmi yoldan İngiltere'ye milyar dolarlar götürdüğü meselesi yeniden hatırlansın istemiyor.

Neyse...