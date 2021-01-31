Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan A Haber ekranlarında konuk olduğu Canan Barlas ile Gündem programında Habertürk'te katıldığı canlı yayında yaşananları anlattı. Habertürk'te AK Parti'yi savunan yazarların hedef alındığını belirten Kaplan, kanalın bu konuda cevap almamaya alışmış olduğunu ifade etti. İşte Kaplan'ın ağzından o canlı yayında yaşananlar...

Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında Habertürk canlı yayınında yaşananları anlattı.

AŞAĞILIK ŞEKİLDE HEDEF ALIYORLAR

Habertürk kanalında sürekli olarak AK Parti'yi savunan yazarların hedef alındığını söyleyen Hilal Kaplan, kanalın bu konuda cevap almamaya alışmış olduğunu ifade etti. Kaplan ayrıca yayına bağlanmak için 1,5 saat bekletildiğini ifade eden etti.

İSMAİL SAYMAZ'IN ERGENEKON HABERLERİNİ GÖSTERDİ

"İsmail Saymaz'ı parlatan da FETÖ'nün prensi olarak adlandırılan Eyüp Can'ın Radikal'idir" diyen Kaplan ayrıca İsmail Saymaz'ın Ergenekon döneminde yaptığı haberleri de ekranlarda gösterdi.

TARAF'TA SADECE 1 GÜN YAZIYORDUM

Hilal Kaplan ayrıca Taraf Gazetesi'nde geçmişte sadece haftada 1 kez köşe yazısı yazdığını belirtti.