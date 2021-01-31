31 Ocak 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Hilal Kaplan Habertürk canlı yayınında yaşananları anlattı! "Aşağılık şekilde hedef aldıkları insanlardan cevap almamaya alışmışlar"

Hilal Kaplan Habertürk canlı yayınında yaşananları anlattı! "Aşağılık şekilde hedef aldıkları insanlardan cevap almamaya alışmışlar"

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.01.2021 21:55
Güncelleme:31.01.2021 21:58
Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan A Haber ekranlarında konuk olduğu Canan Barlas ile Gündem programında Habertürk'te katıldığı canlı yayında yaşananları anlattı. Habertürk'te AK Parti'yi savunan yazarların hedef alındığını belirten Kaplan, kanalın bu konuda cevap almamaya alışmış olduğunu ifade etti. İşte Kaplan'ın ağzından o canlı yayında yaşananlar...

Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında Habertürk canlı yayınında yaşananları anlattı.

AŞAĞILIK ŞEKİLDE HEDEF ALIYORLAR

Habertürk kanalında sürekli olarak AK Parti'yi savunan yazarların hedef alındığını söyleyen Hilal Kaplan, kanalın bu konuda cevap almamaya alışmış olduğunu ifade etti. Kaplan ayrıca yayına bağlanmak için 1,5 saat bekletildiğini ifade eden etti.

İSMAİL SAYMAZ'IN ERGENEKON HABERLERİNİ GÖSTERDİ

"İsmail Saymaz'ı parlatan da FETÖ'nün prensi olarak adlandırılan Eyüp Can'ın Radikal'idir" diyen Kaplan ayrıca İsmail Saymaz'ın Ergenekon döneminde yaptığı haberleri de ekranlarda gösterdi.

TARAF'TA SADECE 1 GÜN YAZIYORDUM

Hilal Kaplan ayrıca Taraf Gazetesi'nde geçmişte sadece haftada 1 kez köşe yazısı yazdığını belirtti.

Habertürk canlı yayınında Hilal Kaplana skandal sansür! FETÖ PKK bağlantılarını tek tek saydı HABERTÜRK CANLI YAYININDA HİLAL KAPLAN'A SKANDAL SANSÜR! FETÖ PKK BAĞLANTILARINI TEK TEK SAYDI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Altaylı'nın kirli yüzünü! Muhsin Yazıcıoğlu'na...
Altaylı'nın kirli yüzünü! Muhsin Yazıcıoğlu'na...
Hilal Kaplan Habertürk'te yaşananları anlattı!
Hilal Kaplan Habertürk'te yaşananları anlattı!
CHP'de istifalar sürecek mi?
CHP'de istifalar sürecek mi?
Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü?
Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü?
İnce CHP'den kaç vekil istiyor?
İnce CHP'den kaç vekil istiyor?
MSB: Kazdıkları çukura gömülecekler
MSB: Kazdıkları çukura gömülecekler
Somali'de büyük patlama
Somali'de büyük patlama
Muharrem İnce Kılıçdaroğlu ve Akşener'i topa tuttu
Muharrem İnce Kılıçdaroğlu ve Akşener'i topa tuttu
Biden'ın göreve gelmesiyle Suriye'de saldırılar neden arttı?
Biden'ın göreve gelmesiyle Suriye'de saldırılar neden arttı?
HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ercan Sağlam tutuklandı
HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ercan Sağlam tutuklandı
Meteoroloji'den İstanbul'a kar yağacak açıklaması!
Meteoroloji'den "İstanbul'a kar yağacak" açıklaması!
Muharrem İnce küskünler için harekete geçti
Muharrem İnce küskünler için harekete geçti
Daha Fazla Video Göster