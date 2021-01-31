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Hilal Kaplan Habertürk canlı yayınında yaşananları anlattı! "Aşağılık şekilde hedef aldıkları insanlardan cevap almamaya alışmışlar"
Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında Habertürk canlı yayınında yaşananları anlattı.
AŞAĞILIK ŞEKİLDE HEDEF ALIYORLAR
Habertürk kanalında sürekli olarak AK Parti'yi savunan yazarların hedef alındığını söyleyen Hilal Kaplan, kanalın bu konuda cevap almamaya alışmış olduğunu ifade etti. Kaplan ayrıca yayına bağlanmak için 1,5 saat bekletildiğini ifade eden etti.
İSMAİL SAYMAZ'IN ERGENEKON HABERLERİNİ GÖSTERDİ
"İsmail Saymaz'ı parlatan da FETÖ'nün prensi olarak adlandırılan Eyüp Can'ın Radikal'idir" diyen Kaplan ayrıca İsmail Saymaz'ın Ergenekon döneminde yaptığı haberleri de ekranlarda gösterdi.
TARAF'TA SADECE 1 GÜN YAZIYORDUM
Hilal Kaplan ayrıca Taraf Gazetesi'nde geçmişte sadece haftada 1 kez köşe yazısı yazdığını belirtti.