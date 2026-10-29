Türk Yıldızları'ndan Ankara semalarında nefes kesen prova! 29 Ekim'e özel gösteri uçuşu

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ve Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi kapsamında Ankara semalarında prova uçuşu gerçekleştirdi. Anıtkabir ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde yapılan uçuşlar vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Türk Yıldızları, saat 15.45'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, 17.30'da ise Anıtkabir üzerinde tören ve saygı uçuşları gerçekleştirecek.