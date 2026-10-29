Türkiye-İran savaşa mı çekilmek isteniyor? İsrail’in kirli planı A Haber’de deşifre edildi

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın oluşturduğu Mekke İttifakı kapsamında 26 Ekim'de Tahran'da gerçekleştirilen kritik temaslar, Orta Doğu'daki yeni güç dengelerini yeniden gündeme taşıdı. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Furkan Kaya, A Haber canlı yayınında yaptığı değerlendirmede, bölgesel güvenliğin ancak bölge ülkelerinin iş birliğiyle sağlanabileceğini vurgulayarak İran'a dikkat çeken bir çağrıda bulundu. ABD'nin İran'a yönelik olası saldırı hazırlıklarını da değerlendiren Kaya, "Amerika İran'ı fethedemez" diyerek Washington yönetimine dair dikkat çeken bir çıkış yaptı.