28 Ekim 2021, Perşembe
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Emekli maaşı hesaplama nasıl? Emekli maaşı artırma formülü ne? Faruk Erdem tek tek anlattı! 8 adımda kazanç
Milyonlarca çalışan 'ne zaman emekli olurum?' ve 'emekli olunca ne kadar maaş alırım?' sorusunun yanıtını merak ediyor. Emeklilik hayali kuran çalışanlar, emekli olduklarında alacakları emekli maaşının nasıl hesaplandıklarını da merak edip araştırıyor. Peki emekli maaşının hesaplanma formülü nasıl? Emekli maaşı nasıl artırılır? Daha yüksek emekli maaşı almak için ne yapmak lazım? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, bu soruların yanıtlarını A Haber canlı yayınında anlattı. İşte 8 adımda kazanç...