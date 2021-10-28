Emekli maaşını artırma formülü ne? Emekli maaşı nasıl hesaplanır? Faruk Erdem tek tek anlattı! 8 adımda kazanç
Milyonlarca çalışan 'ne zaman emekli olurum?' ve 'emekli olunca ne kadar maaş alırım?' sorusunun yanıtını merak ediyor. Emeklilik hayali kuran çalışanlar, emekli olduklarında alacakları emekli maaşının nasıl hesaplandıklarını da merak edip araştırıyor. Peki emekli maaşının hesaplanma formülü nasıl? Emekli maaşı nasıl artırılır? Daha yüksek emekli maaşı almak için ne yapmak lazım? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, bu soruların yanıtlarını A Haber canlı yayınında anlattı. İşte 8 adımda kazanç...
Emeklilik meselesinde herkes iki şeyi merak ediyor. Birincisi ne zaman emekli olurum? İkincisi ise emekli olunca kaç lira maaş alırım?
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, merak edilen tüm soruları A Haber canlı yayınında yanıtladı. İşte o açıklamalardan satır başları;
Emekli maaşları son 20-25 yılda reel olarak çok ciddi şekilde artırıldı. Taban aylıklar pandemide önce 1.000 liraya sonra 1.500 liraya çıkartıldı. Bugün 1.600 liranın altına inmedi gelen zamlarla birlikte fakat emekli maaşını hesaplarken 3'lü bir yöntem kullanılıyor. Yani 3 dönem kullanılıyor.
Birinci dönemde Aylık Bağlama Oranı yüzde 70'lerde orada. ABO bir çarpan yani sizin kazançlarınızla çarpılıyor ve emekli maaşınız ortaya çıkıyor.
Emekli maaşını belirleyen en önemli parametre sizin şu anda aldığınız brüt maaş. Yani SGK'ya bildirilen maaşınız. Emekli olduktan sonra zaten yapacak çok bir şey yok önemli olan çalışırken yapılacak şeyler var.
NASIL HESAPLANIYOR ?
* BİRİNCİ DÖNEM: 2000 YILI ÖNCESİ
- Aylık Bağlama Oranı (ABO): Yüzde 70
- Memur maaş kat sayısı + Gösterge X ABO= Emekli maaşı
* İKİNCİ DÖNEM: 2000- 2008 10. AY
- ABO: Yüzde 50-60
- Güncelleme (TÜFE) + Büyüme hızı
- ABO X Kazanç = Emekli maaşı
* ÜÇÜNCÜ DÖNEM : 2008 YILI SONRASI
- ABO : Yüzde 40-50
- Güncelleme (TÜFE %30) + büyüme hızı X ABO = Emekli maaşı
8 ADIMDA KAZANÇ
- Maaşı brüt ücret belirliyor. Ücretin bordroya tam yansımasını sağlayın
- Hesaplama tüm kazançlardan yapılıyor. Planlamaya erken başlayın
- Doğum ve askerlik borçlanmalarını yüksekten yapın
- Bağ-Kur primlerinizi yüksekten yatırın
- İmkan varsa farklı yerlerde sigortalı çalışın
- Son 3.5 yılı SSK'lı olun Bağ-Kur'a göre avantajlı olun
- Brüt ücretinizin giydirilmiş halini talep edin
- İşlemleri yaparken eş ve çocuk bilgilerini verin
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