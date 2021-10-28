Emekli maaşını artırma formülü ne? Emekli maaşı nasıl hesaplanır? Faruk Erdem tek tek anlattı! 8 adımda kazanç

Birinci dönemde Aylık Bağlama Oranı yüzde 70'lerde orada. ABO bir çarpan yani sizin kazançlarınızla çarpılıyor ve emekli maaşınız ortaya çıkıyor.



Emekli maaşını belirleyen en önemli parametre sizin şu anda aldığınız brüt maaş. Yani SGK'ya bildirilen maaşınız. Emekli olduktan sonra zaten yapacak çok bir şey yok önemli olan çalışırken yapılacak şeyler var.