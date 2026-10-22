Yalova'da feci kaza kamerada! Minibüsün çarptığı otomobil ikiye bölündü

Yalova-Bursa kara yolunda 29 Eylül'de meydana gelen ve 75 yaşındaki Naim Arslan'ın hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Elmalık köyüne dönmek için kontrolsüz kavşaktan karşı yöne geçmeye çalışan Arslan'ın kullandığı otomobile, Bursa yönünde ilerleyen bir minibüs çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil ikiye bölünürken, minibüs refüjdeki ağaca çarparak durdu. Kazada 4 kişi hafif yaralanırken, dehşet anları çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.