-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Altında petrol ve enflasyon etkisi: Gram altında yön ne olacak?
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Altında petrol ve enflasyon etkisi: Gram altında yön ne olacak?

Altın fiyatları düşüyor. Jeopolitik gelişmeler, Amerika Birleşik Devletleri'nde faiz beklentileri ve enflasyon endişeleri altının yönünü belirliyor.

Önceki Video
9 ay sonra ilk: Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu
9 ay sonra ilk: Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu
TCMB faiz kararını açıklayacak! Faiz indirimi gelecek mi, piyasalar nasıl etkilenecek?
Sonraki Video
TCMB faiz kararını açıklayacak! Faiz indirimi gelecek mi, piyasalar nasıl etkilenecek?
Sıradaki Videolar

Gündemden Videolar