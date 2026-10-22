Trump'tan İran'a saldırı sinyali: ABD seçimlerden sonra İran'a mı saldıracak?

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik kısa süreli ve şiddetli bir saldırı planı hazırlığında olduğu iddiaları Orta Doğu'da gerilimi artırdı. ABD Başkanı Donald Trump'ın “Yakın zamanda bir şeyler olacak” sözleri dikkat çekerken, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, “Barıştan çok uzaktayız” açıklamasında bulundu. İsrail savaş uçaklarının İran sınırına yakın uçuşları ve Körfez'deki gemi saldırıları, bölgedeki çatışma endişelerini artırdı. A Haber muhabiri Ekber Karabağ, Tahran'daki son gelişmeleri aktardı.