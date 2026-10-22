İzmir'de selde ölen Türkkal kardeşler için adalet arayışı! 2 sanığa 50'şer yıla kadar hapis istemi

İzmir'in Menderes ilçesinde, 5 Şubat 2026'da sele kapılan otomobilde 16 yaşındaki Balımnaz Türkkal ile 21 yaşındaki ablası Nergiz Türkkal'ın hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma tamamlandı. Hazırlanan ve mahkemece kabul edilen iddianamede, araçtan kendi imkânlarıyla kurtulan Devran Yağız ve Tamer Demirdaş'ın durumu zamanında yetkililere bildirmediği, ihbar yapılması hâlinde iki kardeşin sağ kurtulma ihtimalinin bulunduğu belirtildi. Tutuklu 2 sanık hakkında, "İhmali davranışla kasten öldürme" suçundan her bir kardeş için 25'er yıl olmak üzere ayrı ayrı 50'şer yıla kadar hapis cezası talep edildi.