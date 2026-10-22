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Milyonlarca sürücüye kış lastiği uyarısı! 15 Kasım'da başlıyor, cezası 6 bin TL
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Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Milyonlarca sürücüye kış lastiği uyarısı! 15 Kasım'da başlıyor, cezası 6 bin TL

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren kış lastiği uygulamasında geri sayım başladı. 15 Kasım'da başlayıp 15 Nisan'a kadar sürecek zorunluluk kapsamında, kurala uymayan sürücülere 6 bin TL idari para cezası uygulanacağı belirtildi. Uzmanlar, hava sıcaklığı 7 derecenin altına düştüğünde kış lastiğine geçilmesi gerektiğini vurgularken, lastiklerin diş derinliği ve üretim tarihinin de güvenlik açısından önem taşıdığına dikkat çekti. A Haber muhabiri Yüksel Akalan, Lastik Uzmanı Suat Ögel ile kış lastiğinde dikkat edilmesi gerekenleri aktardı.

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