Milyonlarca sürücüye kış lastiği uyarısı! 15 Kasım'da başlıyor, cezası 6 bin TL

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren kış lastiği uygulamasında geri sayım başladı. 15 Kasım'da başlayıp 15 Nisan'a kadar sürecek zorunluluk kapsamında, kurala uymayan sürücülere 6 bin TL idari para cezası uygulanacağı belirtildi. Uzmanlar, hava sıcaklığı 7 derecenin altına düştüğünde kış lastiğine geçilmesi gerektiğini vurgularken, lastiklerin diş derinliği ve üretim tarihinin de güvenlik açısından önem taşıdığına dikkat çekti. A Haber muhabiri Yüksel Akalan, Lastik Uzmanı Suat Ögel ile kış lastiğinde dikkat edilmesi gerekenleri aktardı.