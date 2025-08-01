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Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu A Haber’de: 3 işçi kurtarıldı, 1’i göçük altında

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu A Haber’de: 3 işçi kurtarıldı, 1'i göçük altında

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.08.2025 16:57
Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında işçilerin kaldığı belirtilirken olay yerine AFAD, UMKE, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Göçüğün ardından A Haber'e açıklamalarda bulunan Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, "3 işçi kurtarılırken 1 işçimiz için çalışmalarımız devam etmektedir." dedi.
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Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu A Haber’de: 3 işçi kurtarıldı, 1’i göçük altında
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