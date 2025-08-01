Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu A Haber’de: 3 işçi kurtarıldı, 1’i göçük altında

Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında işçilerin kaldığı belirtilirken olay yerine AFAD, UMKE, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Göçüğün ardından A Haber'e açıklamalarda bulunan Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, "3 işçi kurtarılırken 1 işçimiz için çalışmalarımız devam etmektedir." dedi.

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