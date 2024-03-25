26 Mart 2024, Salı
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Ekrem İmamoğlu’nun villa usulsüzlüğü! İstanbul ve Bodrum hattında ne oluyor?
Terörün siyasi uzantı DEM Parti ile kirli ittifak içerisinde bulunan ve günlerdir gündemden düşmeyen 'para kuleleri' skandalının odağı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yeni bir skandalı daha ortaya çıktı. Ekrem İmamoğlu'nun Emirgan'da yaklaşık 1,5 milyar TL değerinde 3 villası olduğu ve villaların mal beyanında gösterilmediği belgelerle ortaya çıktı. Bodrum’da ise tapuda şerh olan villa ile ilgili de sıkıntılar olduğu konuşuluyor. Gelişmeleri A Haber’de uzman isimler değerlendirdi.