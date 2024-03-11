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Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu Fatih Keleş'in deste deste para saydığı görüntüler ortaya çıktı İBB ve İmamoğlu sessiz kaldı

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Giriş: 11.03.2024 13:42
Güncelleme:12.03.2024 13:30
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen Fatih Keleş'in balya balya para saydığı görüntüler Türkiye'nin gündemine oturdu. CHP tarafından paylaşılan A4 kağıt parçası ile "İl binası aldık" açıklaması yapıldı. Bahse konu binanın alımında CHP'yi temsil eden avukat Mustafa Kemal Çiçek ise 30 milyon TL üstü bir tutarın Genel Merkez eliyle kalanın da hazine yardımıyla ödendiğini belirtip işlemlerin banka üzerinden yapıldığını açıkladı. Bu durum söz konusu görüntülerdeki 15 milyon liranın nereden geldiği ile ilgili kuşkuları artırdı.
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