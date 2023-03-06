06 Mart 2023, Pazartesi
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Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş formülünün akıl hocası firari FETÖ’cü çıktı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in cumhurbaşkanlığı adaylığına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş’ı önermesi ardından 6’lı koalisyon dağılmıştı. Bugün yaşanan son gelişmeler sonrasında İYİ Parti’den iki belediye başkanının cumhurbaşkanı yardımcılığı görevi teklifi gündeme getirildi. Bu önerinin FETÖ’cü Savaş Genç tarafından sosyal medyada yayınında dillendirdiği ortaya çıktı.