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02.01.2020

Ekrem İmamoğlu konuya duyarsız! İBB işçileri işe dönmeyi bekliyor

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun göreve gelmesi sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden atılan işçiler yeni yılın ilk gününde de eylemdeydi. Evlerine yeniden ekmek götürebilmek için 128 gündür nöbet tutan işçiler, bu haksızlığın artık son bulmasını istiyor.


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