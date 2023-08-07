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Ekrem İmamoğlu İstanbul'a yeniden aday olacak mı? Bomba kulis: Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığa devam ederse...

A Haber
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Giriş: 07.08.2023 12:55
CHP'de değişim fitilini ateşleyen Ekrem İmamoğlu'nun rotası ne olacak? Kemal Kılıçdaroğlu'na meydan mı okuyacak, İBB Başkan adayı mı olacak? TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve Hukukçu Avukat Serkan Toper, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Yiğitel, "6 ili kaybetme korkusu CHP'yi çok ciddi bir şekilde sarmış." dedi ve o illeri açıkladı.
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