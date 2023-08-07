07 Ağustos 2023, Pazartesi
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Ekrem İmamoğlu İstanbul'a yeniden aday olacak mı? Bomba kulis: Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığa devam ederse...
CHP'de değişim fitilini ateşleyen Ekrem İmamoğlu'nun rotası ne olacak? Kemal Kılıçdaroğlu'na meydan mı okuyacak, İBB Başkan adayı mı olacak? TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve Hukukçu Avukat Serkan Toper, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Yiğitel, "6 ili kaybetme korkusu CHP'yi çok ciddi bir şekilde sarmış." dedi ve o illeri açıkladı.