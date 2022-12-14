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Ekrem İmamoğlu için masadaki 3 hukuki ihtimal! Yargı süreci ne kadar sürecek?

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Giriş: 14.12.2022 21:38
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na YSK başkan ve üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Konuya ilişkin A Haber ekranlarına açıklamalarda bulunan Hukukçu Mehmet Sarı, sürece yönelik 3 ihtimali açıklarken, sürecin ne kadar süreceğini yorumladı. İşte detaylar...
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