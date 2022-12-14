Ekrem İmamoğlu için masadaki 3 hukuki ihtimal! Yargı süreci ne kadar sürecek?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na YSK başkan ve üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Konuya ilişkin A Haber ekranlarına açıklamalarda bulunan Hukukçu Mehmet Sarı, sürece yönelik 3 ihtimali açıklarken, sürecin ne kadar süreceğini yorumladı. İşte detaylar...