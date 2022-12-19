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Ekrem İmamoğlu görevden alınabilir mi? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan son dakika açıklamaları

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Giriş: 19.12.2022 11:28
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı canlı yayında gündemde yer alan önemli konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, İmamoğlu'nun hakaret davasına ilişkin "İstinaf onaylarsa yargı onayladıktan da sonra bir süreç daha var. Orada benim görevden alma hakkım yok anca görevinden düşürebilirim.Kanun çerçevesinde yetkilerim var ve bunları kullanırım." ifadelerini kullandı. Diğer yandan Bakan Soylu 6'lı masanın bildiri metnini CHP'li Ünal Çeviköz'ün bir Avrupa Büyükelçisine götürdüğünü belirtirken "Anayasa'yı, birinci seçiminden sonra ikinci seçimin nasıl olacağını,adayların nasıl olacağı, bütün bu safhaları bu metin üzerinden değerlendirdiler." dedi. İşte detaylar...
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