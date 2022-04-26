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Ekrem İmamoğlu adaylığını ilan etmiştir! Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür yorumladı

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Giriş: 26.04.2022 00:07
Güncelleme:26.04.2022 00:09
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2023 yılında düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı seçimi için yaptığı değerlendirmelere ilişkin Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür A Haber ekranlarında açıklamalarda bulundu. Övür, İmamoğlu'nun sözleriyle adaylığını açıkladığını söylerken bu duruma yönelik Kılıçdaroğlu ve Yavaş'tan gelebilecek hamleleri de yorumladı. işte detaylar...
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