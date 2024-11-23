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Eğitimde 1 adım ötesi zirvesi! Zirvenin teması

Eğitimde 1 adım ötesi zirvesi! Zirvenin teması "özgürleştiren sınırlar"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.11.2024 22:36
İstanbul'da, NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Tarafından "özgürleştiren sınırlar" temasıyla "eğitimde 1 adım ötesi zirvesi" düzenlendi. Zirveye milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, NUN eğitim ve kültür vakfı yönetim kurulu başkanı Dr. Esra Albayrak ve eğitim dünyasının önde gelen isimleri katıldı. Törende konuşan bakan tekin, zirvenin düşünce dünyasına yeni bir derinlik ve yön kazandıracağına inandığını söyledi.
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