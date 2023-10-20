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Dünyanın kaderi Gazze’ye mi bağlı? 3. Dünya Savaşı’nın taşları mı döşeniyor?

A Haber
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Giriş: 20.10.2023 23:09
Vekil güçler savaşa dahil olur mu? ABD’nin Orta Doğu’ya yığınak yapması büyük kaosun işareti mi? Star Gazetesi Yazarı Doç. Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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