Dünyanın kaderi Gazze’ye mi bağlı? 3. Dünya Savaşı’nın taşları mı döşeniyor?

Vekil güçler savaşa dahil olur mu? ABD’nin Orta Doğu’ya yığınak yapması büyük kaosun işareti mi? Star Gazetesi Yazarı Doç. Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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