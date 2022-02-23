23 Şubat 2022, Çarşamba
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Dünyanın gözü Rusya - Ukrayna krizinde! Rus tankları Donbas'ta | A Haber sıcak bölgede
Rusya'nın Donetsk ve Luhansk'ı tanımasının ardından tansiyon daha da yükseldi. Yaptırım açıklamaları birbiri ardına geldi. Peki bölgede son durum ne? Günlerdir bölgede haber nöbetini sürderen A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu, sıcak noktadan gelişmeleri aktardı.