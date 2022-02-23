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Dünyanın gözü Rusya - Ukrayna krizinde! Rus tankları Donbas'ta | A Haber sıcak bölgede

A Haber
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Giriş: 23.02.2022 09:37
Rusya'nın Donetsk ve Luhansk'ı tanımasının ardından tansiyon daha da yükseldi. Yaptırım açıklamaları birbiri ardına geldi. Peki bölgede son durum ne? Günlerdir bölgede haber nöbetini sürderen A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu, sıcak noktadan gelişmeleri aktardı.
Rus tankları Donbasta RUS TANKLARI DONBAS'TA

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