Dünyanın gözü Rusya - Ukrayna krizinde! Rus tankları Donbas'ta | A Haber sıcak bölgede

Rusya'nın Donetsk ve Luhansk'ı tanımasının ardından tansiyon daha da yükseldi. Yaptırım açıklamaları birbiri ardına geldi. Peki bölgede son durum ne? Günlerdir bölgede haber nöbetini sürderen A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu, sıcak noktadan gelişmeleri aktardı.

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