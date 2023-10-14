14 Ekim 2023, Cumartesi
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Dünyanın gözü önünde soykırım ve zorunlu göç! İsrail Gazze’yi işgal mi edecek?
İsrail sonu olmayan savaşa mı girdi? Gazze işgal edilebilir mi? Gazze’nin güneyine göç etmeyenler katliama mı tabi tutulacak? Siviller için verilen süre doldu, Gazze şimdi ne olacak? İsrail kara harekatı yapacak mı? Merak edilen tüm soruların yanıtlarını A Haber canlı yayınına bağlanan uzman isimler değerlendirdi.