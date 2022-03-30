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Dünyanın gözü İstanbul’daydı! Tarihi görüşme dünya basınında

A Haber
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Giriş: 30.03.2022 11:22
Dünyanın gözü Rusya ve Ukrayna'yı aynı masada buluşturan İstanbul'daydı. Heyetlerin görüşmesi öncesi bir konuşma yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ayakta alkışlandı. Peki yaklaşık 3 saat süren görüşme ve o görüşmeden çıkan sonuçlar uluslararası basına nasıl yansıdı? A Haber Dış Haberler Editörü Eda Tuğrul detayları aktardı.
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