30 Mart 2022, Çarşamba
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Dünyanın gözü İstanbul’daydı! Tarihi görüşme dünya basınında
Dünyanın gözü Rusya ve Ukrayna'yı aynı masada buluşturan İstanbul'daydı. Heyetlerin görüşmesi öncesi bir konuşma yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ayakta alkışlandı. Peki yaklaşık 3 saat süren görüşme ve o görüşmeden çıkan sonuçlar uluslararası basına nasıl yansıdı? A Haber Dış Haberler Editörü Eda Tuğrul detayları aktardı.