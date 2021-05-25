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Dünyada Türk SİHA'larını kullanan ve ilgi gösteren ülkeler
Savunma sanayisinde son yıllarda attığı adımlarla tüm dünyanın dikkati çekiyor türkiye. Türkiye'nin millî imkânlarla ürettiği Silahlı İnsansız Hava Araçlarına dünya çapında ilgi giderek artıyor. Avrupa'dan, Körfez'e, Asya'dan Afrika'ya kadar birçok ülke, Türk SİHA'larını yakından takip ediyor. Savunma uzmanlarına göre, millî SİHA'lara birçok ülkenin ilgi göstermesinin nedenlerinin başında fiyat, maliyet, etkinlik ve performans ile sahadaki başarısı yer alıyor.
TÜRK SİHA'LARINI AKTİF OLARAK KULLANAN ÜLKELER
AZERBAYCAN
BAYRAKTAR TB 2
LİBYA
BAYRAKTAR TB 2
KATAR
BAYRAKTAR TB 2
BAYRAKTAR MİNİ
TUNUS
ANKA-S
UKRAYNA
BAYRAKTAR TB 2
SUUDİ ARABİSTAN
VESTEL KARAYEL
TÜRK SİHA'LARINA İLGİ GÖSTEREN ÜLKELER
KAZAKİSTAN
PAKİSTAN
FAS
MACARİSTAN
POLONYA
MALEZYA
SIRBİSTAN