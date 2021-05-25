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Dünyada Türk SİHA'larını kullanan ve ilgi gösteren ülkeler

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Giriş: 25.05.2021 10:24
Güncelleme:25.05.2021 10:24
Savunma sanayisinde son yıllarda attığı adımlarla tüm dünyanın dikkati çekiyor türkiye. Türkiye'nin millî imkânlarla ürettiği Silahlı İnsansız Hava Araçlarına dünya çapında ilgi giderek artıyor. Avrupa'dan, Körfez'e, Asya'dan Afrika'ya kadar birçok ülke, Türk SİHA'larını yakından takip ediyor. Savunma uzmanlarına göre, millî SİHA'lara birçok ülkenin ilgi göstermesinin nedenlerinin başında fiyat, maliyet, etkinlik ve performans ile sahadaki başarısı yer alıyor.

TÜRK SİHA'LARINI AKTİF OLARAK KULLANAN ÜLKELER

AZERBAYCAN

BAYRAKTAR TB 2

LİBYA

BAYRAKTAR TB 2

KATAR

BAYRAKTAR TB 2

BAYRAKTAR MİNİ

TUNUS

ANKA-S

UKRAYNA

BAYRAKTAR TB 2

SUUDİ ARABİSTAN

VESTEL KARAYEL

TÜRK SİHA'LARINA İLGİ GÖSTEREN ÜLKELER

KAZAKİSTAN

PAKİSTAN

FAS

MACARİSTAN

POLONYA

MALEZYA

SIRBİSTAN

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