Son dakika: Başkan Erdoğan ile Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Sebastian Duda'dan flaş açıklamalar

SON DAKİKA HABERİ... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Sebastian Duda ile basın toplantısı düzenliyor.

Duda'nın ziyaretinin en önemli gündem maddesi SİHA'larla ilgili yapılacak anlaşma oldu.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI ŞÖYLE,