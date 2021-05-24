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Son dakika: Başkan Erdoğan ile Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Sebastian Duda'dan flaş açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı ile basın toplantısı düzenliyor.

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Giriş Tarihi: 24.05.2021 Güncelleme Tarihi: 24.05.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan ile Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Sebastian Duda'dan flaş açıklamalar

SON DAKİKA HABERİ... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Sebastian Duda ile basın toplantısı düzenliyor.

Duda'nın ziyaretinin en önemli gündem maddesi SİHA'larla ilgili yapılacak anlaşma oldu.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI ŞÖYLE,

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