Selçuk Bayraktar'dan SİHA yorumu! Bu gurur Türkiye'nin...

Türk İHA/SİHA'larının mucidi Selçuk Bayraktar, "Tüm yazılım, donanım, tasarımları Milli ve Özgün robot uçak. Türk mühendisleri tasarladığı için sınıfında dünyanın en iyisi! Bu gurur Türkiye'nin... Gururluyuz!" ifadelerine yer verdi.