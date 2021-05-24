Selçuk Bayraktar'dan SİHA yorumu! Bu gurur Türkiye'nin...
Türkiye ve Polonya SİHA alışverişi için tarihi imzaları attı. Türk SİHA'larının mucidi Selçuk Bayraktar anlaşmanın ardından önemli açıklamalarda bulundu. "Türk mühendisleri tasarladığı için sınıfında dünyanın en iyisi" paylaşımıyla SİHA'ları işaret eden Bayraktar, "Bu gurur Türkiye'nin..." ifadelerine yer verdi.
Baykar Savunma Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Türkiye-Polonya arasında atılan SİHA imzası hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Türk İHA/SİHA'larının mucidi Selçuk Bayraktar, "Tüm yazılım, donanım, tasarımları Milli ve Özgün robot uçak. Türk mühendisleri tasarladığı için sınıfında dünyanın en iyisi! Bu gurur Türkiye'nin... Gururluyuz!" ifadelerine yer verdi.
Bayraktar yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin NATO ve AB üyesi bir ülkeye ilk kez gerçekleştireceği yüksek teknoloji SİHA ihracatının sözleşmesini imzaladık. Bayraktar TB2 SİHA'lar Polonya Ordusu'nun envanterinde Avrupa semalarında görev yapacak." açıklamasında bulundu.
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