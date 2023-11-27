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Dünya takdir etti CHP yine skandala imza attı! Gazze'deki soykırıma ses çıkarmayıp Başkan Erdoğan'ı hedef aldılar
CHP Sözcüsü Deniz Yücel, MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Deniz Yücel'in açıklamaları CHP'de "sözde" değişim sonrası zihniyetin değişmediğini bir kez daha gözler önüne serdi.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN BARIŞ DİPLOMASİSİ
İsrail ile Hamas arasında 7 Ekim'den bu yana yaşanan çatışamalar ve ardından Gazze'de sivillere yönelik uygulanan soykırımlara Batı dünyası sessiz kalırken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan güçlü ve kararlı duruş sergilemişti. Savaşın ilk gününden itibaren bölgede kalıcı barış için diplomasi trafiği yürüten Başkan Erdoğan, katliamların sona ermesi için yoğun çaba sarf etmişti.
CHP SÖZCÜSÜNDAN SKANDAL SÖZLER
CHP Sözcüsü Deniz Yücel ise, İsrail katliamlarını görmezden gelerek Başkan Erdoğan'ın barış diplomasisini hedef aldı. Skandal sözler sarf eden CHP Sözcüsü, "Erdoğan, Filistin-İsrail sorununu uluslararası sorun olmaktan çıkarıp bir din savaşları haline getirmeye çalışıyor." dedi.
"HAMAS'I KİMSE ERDOĞAN KADAR SAVUNMADI"
"Hamas'ı bölge ülkeleri dahil hiçbir ülke Erdoğan kadar savunmadı" diyen Deniz Yücel, İsrail-Filistin sorununun yakalaşan yerel seçimler öncesi seçim malzemesi haline getirildiğini öne sürdü.