Dünya bu zirveye kilitlendi! Zirvenin başaktörü Türkiye... Türkiye'nin talepleri karşılanacak mı?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere İspanya'nın başkenti Madrid'e gidiyor. NATO Zirvesi'nin şüphesiz en önemli konusu ittifakın genişlemesi doğrultusunda İsveç ve Finlandiya'nın yaptığı üyelik başvurusu. Ancak teröre verdikleri destek nedeniyle de Türkiye'nin vetosu var. İsveç ve Finlandiya terör örgütlerine verdiği desteği keser mi? Hava Kuvvetleri Eski İstihbarat Başkanı Gürsel Tokmakoğlu ve Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Furkan Kaya, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Tokmakoğlu, "Burada öne çıkan konular ikiye ayrılabilir. Bir tanesi stratejik bağlamda daha uzun vadeli NATO’nun küresel misyonuna adaptasyonu yönünde konsepti yenileme buna uygun stratejileri ifade etme. NATO artık kuzey Atlantik paktı değildir küresel misyonu vardır. Türkiye’nin birinci meselesi terörle mücadele konusudur." dedi. Kaya ise "Türkiye’nin herhangi bir denklem kurulamayacağını görüyorlar." ifadelerini kullandı.

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