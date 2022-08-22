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Dugina'nın yakın arkadaşı suikastın olası nedenlerini A Haber'de anlattı: Rusya-Türkiye ilişkileri mi hedef alınıyor?

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Giriş: 22.08.2022 22:04
Rusya Federal Güvenlik Servisi , Rusya'nın tanınmış siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina’yı öldürdüğünü açıkladığı kadının Rusya’daki bazı görüntülerini paylaştı. Gelişmelere ilişkin A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Dugina'nın yakın arkadaşı Moskova Üniversitesi Öğretim Üyesi Mehmet Perinçek, Atlantik cephesinin suikasttaki rolüne vurgu yaptı. Atlantik cephesinin savaşın bitmesini istemediğini vurgulayan Perinçek, "Bakan Çavuşoğlu, bazı NATO ülkelerinin savaşın bitmesini istemediğini söylemişti. Provokasyonlarla şiddeti artıyırolar işin rengini değiştiriyorlar. Hedef olan kurbanların hangi alanlarda çalıştığı önemli? Dugina, Türkiye ile ilişkileri kuvvetli birisiydi. Bu suikast Rusya’da kavga, Türk-Rus ilişkilerine yönelik bir sabotaj, ilişkileri sekteye uğratmak olabilir." dedi.
Dugina’nın yakın arkadaşı suikastı A Haber’de anlattı
Dugina'nın yakın arkadaşı suikastı A Haber'de anlattı
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