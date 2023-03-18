DSP seçimlerde kime destek verecek? Önder Aksakal: "Tercihimiz mutlaka istikrar yönünde olacaktır"

Türkiye 14 Mayıs'da sandık başına giderek Cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçecek. Seçimlere sayılı günler kala partiler ittifak çalışmalarına da hız verdi. ÜDA PAR ve ANAP'tan Cumhur İttifakı'na destek mesajları gelirken ittifaka katılacağı konuşulan DSP'den de flaş bir çıkış geldi. A Haber canlı yayınında konuşan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacaklarını belirterek, "Demokratik Sol Parti’nin tercihi mutlaka istikrar yönünde olacaktır." ifadelerini kullandı.