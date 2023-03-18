18 Mart 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları DSP seçimlerde kime destek verecek? Önder Aksakal: "Tercihimiz mutlaka istikrar yönünde olacaktır"

DSP seçimlerde kime destek verecek? Önder Aksakal: "Tercihimiz mutlaka istikrar yönünde olacaktır"

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.03.2023 00:09
Güncelleme:18.03.2023 00:13
Türkiye 14 Mayıs'da sandık başına giderek Cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçecek. Seçimlere sayılı günler kala partiler ittifak çalışmalarına da hız verdi. ÜDA PAR ve ANAP'tan Cumhur İttifakı'na destek mesajları gelirken ittifaka katılacağı konuşulan DSP'den de flaş bir çıkış geldi. A Haber canlı yayınında konuşan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacaklarını belirterek, "Demokratik Sol Parti’nin tercihi mutlaka istikrar yönünde olacaktır." ifadelerini kullandı.
DSP seçimlerde kime destek verecek?
DSP seçimlerde kime destek verecek?
Yavaş’tan ’genel başkanlar yardımcı olmasın’ çıkışı
Yavaş'tan 'genel başkanlar yardımcı olmasın' çıkışı
Kılıçdaroğlu’nun proje alerjisi
Kılıçdaroğlu'nun proje alerjisi
Erdoğan’dan Fin gazeteciye ayakkabı hediyesi
Erdoğan'dan Fin gazeteciye ayakkabı hediyesi
KKTC’nin tanınması için devrim niteliğinde adım!
KKTC'nin tanınması için devrim niteliğinde adım!
Ataklı’dan İnce’ye: Bundan bir cacık olmaz
Ataklı'dan İnce'ye: "Bundan bir cacık olmaz"
Niinistö’den Türkçe selamlama
Niinistö’den Türkçe selamlama
Seçim takvimi yarın başlıyor!
Seçim takvimi yarın başlıyor!
CHP kaç sandalye verecek?
CHP kaç sandalye verecek?
Yarın özel sel tedbiri! Bakan Soylu A Haber’de
Yarın özel sel tedbiri! Bakan Soylu A Haber’de
Afet bölgesine yağış uyarısı!
Afet bölgesine yağış uyarısı!
Finlandiya’ya NATO yolu açılacak mı?
Finlandiya'ya NATO yolu açılacak mı?
Daha Fazla Video Göster