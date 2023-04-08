08 Nisan 2023, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
DSP neden Erdoğan’a destek verdi? Türkiye’nin çembere alınma planı nedir?
Dün Türkiye’de siyaseten sıcak gelişmelerin yaşandığı bir zaman dilimi oldu. AK Parti heyeti ile görüşen Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, parti toplantılarından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı destekleyeceklerini açıkladı. Peki DSP’nin desteğinin perde arkası nedir? Kıbrıs mesajları ne anlama geliyor? Türkiye’nin çembere alınma planı nedir? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan gazeteci Hakkı Öcal ve avukat Pınar Bektaşoğlu değerlendirdi.