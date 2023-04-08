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DSP neden Erdoğan’a destek verdi? Türkiye’nin çembere alınma planı nedir?

A Haber
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Giriş: 08.04.2023 13:03
Dün Türkiye’de siyaseten sıcak gelişmelerin yaşandığı bir zaman dilimi oldu. AK Parti heyeti ile görüşen Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, parti toplantılarından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı destekleyeceklerini açıkladı. Peki DSP’nin desteğinin perde arkası nedir? Kıbrıs mesajları ne anlama geliyor? Türkiye’nin çembere alınma planı nedir? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan gazeteci Hakkı Öcal ve avukat Pınar Bektaşoğlu değerlendirdi.
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