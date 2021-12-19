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Dövizi neden yükseltiyorlar? Son dönemde anormal yükselişin perde arkasında ne var?

A Haber
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Giriş: 19.12.2021 12:55
Güncelleme:19.12.2021 13:05
Ekonomi neden hedefte? Türkiye'yi sıkıştırma politikasının amacı ne? Öte yandan TÜSİAD tehditkar diline geri döndü. Sermaye gücüyle Türkiye ekonomisine kimler operasyon çekiyor? Terör, algı operasyonları, ekonomik saldırılar, yalan terörü... AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı ve Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Kızıltaş, "Özellikle muhalefet bütçeyi konuşmak yerine, bir takım yalan ve iddialarla geniş zamanı iktidarı yıpratma amaçlı kullandı!" dedi. Posacı ise "Mücadelemiz, ülkenin kendi ayakları üzerinde durma mücadelesidir." ifadelerini kullandı.
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